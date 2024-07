Baricentro alto e pressing costante, i primi segnali del Napoli di Conte

Alla vigilia della partenza, da Dimaro, il Napoli ha battuto il Mantova, neo promosso in Serie B, in amichevole per 3-0, e le prime risposte per Antonio Conte, non tardano ad arrivare, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Il signor Antonio è a caccia di risposte e le trova: baricentro alto, linea difensiva molto alta, pressione costante e pressing offensivo che nella prima parte, quando le gambe rullano, asfissia anche portiere e difensori. L’1-0 è l’esempio lampante: il ventunenne Iaccarino – molto positivo – costringe Trimboli all’errore a ridosso dell’area e Lindstrom segna in diagonale il suo primo gol da quando è al Napoli. Poi, le conferme: Spinazzola e Cheddira, tra i più brillanti della prima fase, entrambi al secondo centro in due amichevoli. Spina va in profondità e gioca dentro, aggredisce e affonda; Cheddira, autore dell’assist per Leo (il terzo in due partite), continua a colpire per voglia, applicazione e risultati: viene basso, fa la sponda, apre gli spazi per esterni e trequartisti, fa la prima pressione. Sempre nel vivo come Anguissa, l’unico in campo dall’inizio alla fine: Frank non è al meglio ma la gioca da riferimento in entrambe le fasi. Marin è invece apparso un po’ in difficoltà, tra i più appesantiti dai carichi, mentre Rrahmani è in crescita: prima centrale e nella ripresa marcatore destro, un anticipo di quanto dovrebbe accadere quando arriverà Buongiorno”.

Factory della Comunicazione