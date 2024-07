Kvara-Osi, due destini diversi, le strade si separano

Il Napoli è alle prese con l’impegno più importante di questa sessione d mercato, la cessione di Osimhen, che con Kvaratskhelia è stato uno dei protagonisti del terzo scudetto azzurro, ma le strade dei due presto si separeranno, come sottolinea La Gazzetta dello Sport. “La strana estate delle stelle dello scudetto. Da una parte c’è Victor Osimhen che lavora in silenzio, dispensa sorrisi e attende con ansia una chiamata per organizzare il trasloco. Dall’altra c’è Khvicha Kvaratskhelia, che ha ripreso a sgobbare da solo in Georgia in attesa di imbarcarsi per l’Italia e del regalo più grande della vita: la nascita della sua primogenita. Chissà se faranno in tempo a incrociarsi, a salutarsi per l’ultima volta, ad abbracciarsi come quando esultavano in campo. L’arco e la freccia del Napoli, mente e braccio del miracolo tricolore. Qualcosa si è inceppato anche tra loro nell’ultimo anno e chissà che le situazioni contrattuali diverse non abbiano alimentato a scavare la distanza tra i due. Fatto sta che oggi Victor è a Dimaro a sudare e correre sotto gli occhi di Conte, con la testa magari altrove, ma col corpo segnato dalla fatica. Mentre Khvicha prova a tenersi in allenamento da solo, desideroso di conoscere il suo nuovo allenatore, l’uomo che lo ha convinto a restare ancora a Napoli grazie al suo carisma e al suo palmares: una garanzia di successo e di crescita collettiva”.

