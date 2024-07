Juan Jesus non è nei piani di Conte, i possibili scenari

Juan Jesus potrebbe lasciare Napoli nelle prossime settimane. Il difensore brasiliano non sa ancora se verrà confermato in rosa da Antonio Conte, che potrebbe decidere di tenerlo come alternativa di esperienza al terzetto titolare. Nulla è definito: il calciatore – come appreso da AreaNapoli.it – preferirebbe non muoversi dalla Campania, ma sa che non dipenderà da lui. Il suo entourage, intanto, starebbe registrando interessi in arrivo da Arabia e Turchia, dove alcuni intermediari avrebbero sondato il numero 5 azzurro, assicurando che possa avere un discreto mercato.

La situazione contrattuale dell’ex Inter e Roma, d’altronde, ne agevolerebbe un trasferimento: stipendio da 1 milione di euro netti a stagione, più 200 mila di bonus, e scadenza fino al 2025; condizioni che non renderebbero difficile trovargli una sistemazione anche nel mese d’agosto, quando ci avvieremo alla fine della sessione estiva di trattative.

Il Napoli, dal canto suo, vorrebbe prima fare cassa con Leo Ostigard, che continua a rifiutare il Rennes, in attesa di offerte dalla Serie A, per poi stabilire il da farsi. Da capire se lo stesso Jesus, in caso di addio, non possa chiedere all’agente Roberto Calenda di cercare una soluzione che gli consenta di non muoversi dal Belpaese. Il futuro di Juan potrebbe decidersi a Castel di Sangro.