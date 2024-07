CdS – Kvara 7 bellezze si prepara a tornare al centro del mondo azzurro col nuovo numero di maglia

Messa da parte l’offerta faraonica del Psg vuole ripagare la fiducia di Conte

C’è in ballo il rinnovo

Si allena in Georgia e si prepara a tornare al centro del mondo azzurro con il numero-talismano (quello dell’idolo Ronaldo) lasciato da Elmas

K vara 7 bellezze con il suo numero talismano.

E intanto se ne va in cima con la bicicletta, in Georgia: ha pedalato per un po’ di chilometri in salita, in mezzo alla natura, e poi ha documentato sui social l’impresa firmata con degli amici e l’immancabile compagno di nazionale, Zuriko Davitashvili. Da scalatore del Caucaso a mezzofondista degli Appennini sarà un attimo: dalla prossima settimana si immergerà negli allenamenti della squadra a Castel di Sangro, dove da giovedì andrà in scena il secondo ritiro estivo, e comincerà a dare del tu alla fatica e al nuovo modulo. Il 3-4-2-1. Antonio Conte lo ha preteso e blindato e lui, evidentemente consapevole di tutto quello che i compagni stanno vivendo, ha cominciato a rimettersi in carreggiata nel pieno delle vacanze post Europeo. Non solo bici, sia chiaro: sta lavorando anche in campo e in palestra. E nel frattempo scalpita in attesa che sua moglie Nitsa dia alla luce il primo figlio. Nell’aria, sfuma il profumo francese del Psg: a prescindere dal rinnovo, sembra proprio che Kvara abbia voglia di ripagare la fiducia e la stima di Conte sin dal primo giorno e dalla prima amichevole. Che giocherà con la maglia del cuore, la numero 7 dei suoi idoli Guti e Cristiano Ronaldo, che Elmas ha liberato e che finalmente potrà abbracciare anche a Napoli salutando e ringraziando il 77 degli esordi. Dettagli? Forse. Ma sono quelli a fare la differenza. Fonte: CDS