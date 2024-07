Bianchini, Chief Revenue Officer SSCN: “C’è un cambio di programma per le prossime amichevoli”

Tommaso Bianchini, Chief Revenue Officer della SSC Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Crc, sottolineando delle novità in merito ai prossimi impegni del Napoli. “C’è un cambio di programma per le prossime amichevoli: abbiamo fatto un cambio già annunciato nei giorni scorsi, ovvero l’Adana Demirspor ha avuto un problema burocratico e quindi giocheremo contro l’Egnatia che è la vincente in Albania che ha fatto il preliminare di Champions League e che ha sfidato l’Inter la scorsa estate. Sarà sicuramente un buon test, poi il Brest e il Girona che è ormai un grande classico estivo: al primo anno ha portato fortuna al Napoli e al secondo siamo stati noi a portare fortuna a loro. Speriamo che ora ritorni a noi la sorte. Ma questo cambio avversaria non modifica nulla col Summer Pass cha sta registrando risposte in tutto il mondo, poiché abbiamo riscontri di acquisti in tutte le zone d’Europa e anche fuori. Ci tengo a ricordare che questo è un esperimento per noi fondamentale, perché per la prima volta il club sta vendendo direttamente al tifoso. E’ un test che necessita di tempo e c’è da affinare il servizio, su app e su web non c’è nessun tipo di difficoltà. Chi scarica l’app e vede la partita sul telefono o Tv la vede perfettamente. Lo stesso sul web. Su Smart Tv utilizzando lo stick Fire sulle app di Samsung, Apple TV ed LG è stato riscontrato qualche problemino perché il sistema va in conflitto con alcuni dispositivi per l’anti-privacy. Il costo di 14,99 si può azionare fino al 27 luglio alle 00.00, basta andare sull’app di One Football e c’è subito l’opzione per comprare il Napoli Summer Pass che ha all’interno le gare. Dal 28 invece saranno acquistabili le singole gare a 6,99. Ovviamente il nostro consiglio è di prendere il Napoli Summer Pass perché significherebbe risparmiare. E’ un momento fondamentale perché sapete bene che acquistare biglietti delle singola gare è sempre difficile poiché metà vanno agli abbonati e l’altra a sponsor e singoli interessati. Fino a lunedì 22 è possibile rinnovare il posto a tariffa scontata. Poi scadrà il periodo per rinnovare e si riaprirà da giovedì 25 per cambiare posto nel settore sempre a prezzo scontato. Un tifoso in Curva inferiore può salire in Curva superiore a prezzo scontato. Ovviamente sia in Distinti che in Posillipo dove c’è un settore Premium i settori si stanno già esaurendo. Il mio consiglio è di rinnovare quel posto chi ce l’ha perché il rischio è di perderlo. Dal 29 invece parte la vendita libera per tutti i tifosi che si vorranno abbonare e servirà la Fidelity Card dal costo da 20 euro. Si può andare o nei luoghi fisici indicati sul nostro sito o TicketOne per acquistare l’abbonamento. Poi da lunedì 5 agosto inizieremo a vendere le singole gare a partire dalla Coppa Italia che ricordo è inserita nell’abbonamento: chi lo sottoscriverà quindi avrà non solo le gare di campionato ma anche l’esordio in Coppa Italia. Ricordo inoltre che già dalla passata stagione c’è il cambio posto, chi ha l’abbonamento può cederlo a un amico, parente o famigliare che abbia sempre la tessera del tifoso. Se qualcuno pensa di saltare 3, 4, 5 o 6 partite può passare sempre il biglietto della singola gara a un terzo. I passaggi sono illimitati, non c’è un numero massimo”. Le varie versioni delle maglie tanno avendo un apprezzamento importante, Valentina De Laurentiis e il suo team hanno fatto un lavoro super. Settimana prossima annunceremo a un nuovo partner importante che farà piacere soprattutto ai più giovani. Poi vogliamo lasciare la nostra membership: il nostro obiettivo è quello di dare sempre di più vantaggi ai tifosi e stare in contatto giorno dopo giorno”.

Factory della Comunicazione