Autografi e accordo tutte le firme di Osi. Manna, Campos e l’agente al lavoro per trovare l’intesa

Victor Osimhen ha preso la penna e ha cominciato a firmare: autografi. Lo ha fatto ieri mattina, dopo l’allenamento andato in scena allo stadio Comunale di Carciato: è salito sul palco della Ski.it Arena insieme con Gianluca Gaetano, ha posato con tutti i fortunati in lista e ha inforcato l’attrezzo da lavoro. Una penna. Una di quelle destinate a non passare alla storia della sua carriera, considerando che non ha mica firmato un nuovo contratto, ma la trattativa con il Psg prosegue. Il Napoli e il Paris Saint-Germain continuano a lavorare, sulle linee del triangolo che coinvolge il ds Manna, il ds Campos e Roberto Calenda, l’agente di Osi, nei giorni scorsi segnalato anche a Parigi per annodare i fili della questione relativa al suo giocatore. Un centravanti con i fiocchi che a dicembre ha firmato un rinnovo fino al 2026 da 10 milioni a stagione, con clausola rescissoria da 130 milioni di euro. Bene: il Psg ha provato invano ad acquistare sia Victor sia Kvara investendo 200 milioni, ma considerando la valutazione di Khvicha, 110 milioni, va da sé che per l’attaccante avrebbe messo sul tavolo 90 milioni. O giù lì. Il fatto, però, è che De Laurentiis non ha alcuna intenzione di allontanarsi eccessivamente dai parametri stabiliti: il club francese non vuole coprire la clausola per intero e chiede uno sconto, e sebbene Adl sia aperto a trattare, la sua idea è di restare nei pressi del valore dell’escape. Insomma, il tema è chiaro: si lavora per trovare una quadra entro il ritiro di Castel di Sangro, così da accelerare la staffetta tra Victor e Romelu Lukaku, il centravanti in attesa di ritrovare Conte che scalpita per unirsi alla squadra in Abruzzo. Quanto prima. Fonte: CdS

