Ancora Psg su Osimhen, più indietro il Chelsea

I tifosi del Napoli sanno bene che questi giorni potrebbero essere gli ultimi in azzurro per Victor Osimhen . Il nigeriano continua ad allenarsi a Dimaro sotto gli occhi di Antonio Conte – ieri ha svolto la seduta con il resto della squadra – ma nel suo futuro non c’è il Maradona.

Aurelio De Laurentiis e il ds Giovanni Manna continuano a trattare con il Paris Saint-Germain , che al momento è il club favorito nella corsa al bomber nigeriano. Occhio però anche alle altre pretendenti: il Chelsea , per esempio, che non è mai arrivato a presentare l’offerta da oltre 100 milioni di euro al Napoli ma che, secondo CaughtOffside , non ha del tutto mollato la pista che porta all’ex Lille.

In Inghilterra si aspettano un colpo di coda da parte dei Blues specialmente se dovessero sfumare altre trattative per rinforzare il reparto offensivo: su tutte, quella con il Borussia Dortmund per Karim Adeyemi e con l’Hoffenheim per Maximilian Beier.