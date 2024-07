Rom, il totem Conte e 10 milioni di motivi. Lukaku è in vacanza in Turchia ha parlato con l’azzurro

R omelu si rosola al sole della Turchia ma la testa e il fisico da giocatore di Nfl sono idealmente a Napoli. E al Napoli di Conte: sa già tutto, si è informato, ha parlato più volte con il suo totem (l’allenatore) e di certo avrà consumato anche la linea me and you con Leo. Spinazzola: «Io e Romelu ci sentiamo spesso, è stato mio compagno ed è mio amico, ma non abbiamo parlato della possibilità di incontrarci», ha detto Spina mercoledì, al cospetto di una schiera di telecamere e taccuini increduli.

Factory della Comunicazione