Napoli, serve spazio. I movimenti in uscita

Arriva il tempo delle sentenza senza appello. Antonio “Cesare” Conte mostra il pollice verso il basso per Gianluca Gaetano: non lo ha convinto, dopo le prime impressioni positive legate alla (mezza) stagione vissuta al Cagliari, in questi giorni di Dimaro ha capito che forse è meglio che vada a giocare altrove. Dunque, il suo manager Giuffredi è avvisato. Ed è già alla ricerca di una soluzione: c’è solo l’imbarazzo della scelta tra Cagliari (nettamente in pole), Bologna e Fiorentina. Via anche Leo Ostigard: c’è l’accordo col Rennes ma il norvegese vuole il Torino. E ha anche un’intesa con i granata che da pochi giorni sono in ritiro a Pinzolo, a pochi chilometri dalla Val di Sole. Non è finita: in lista di sbarco anche Natan ma le richieste sono poche. C’è solo il Verona che pensa al prestito. Sono tutti e tre i colpi dell’estate scorsa in bilico, il che danno la dimensione degli errori commessi un anno fa: via Jesper Lindstrom, direzione Everton, che sembra disposto a pagare i 30 milioni spesi appena un anno fa. Sarebbe un affarone per il Napoli.

