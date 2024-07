La Roma e le due amichevoli ad alto rischio scontri ultrà per incrocio con quelli napoletani, ecco come potrebbe avvenir

Contro il Tolosa, la Roma giocherà ad Ancona, negli stessi giorni in cui il Napoli è in ritiro a Castel di Sangro. Contro l’Olympiakos, il timore riguarda l’amicizia tra tifoseria giallorossa e del Panathinaikos, nemica storica del club del Pireo.

Factory della Comunicazione

Come riportato dalla gazzetta, la gara che desta maggiori preoccupazioni tra le istituzioni e anche al Viminale è quella tra Tolosa e Roma, che si giocherà nel capoluogo marchigiano il 27 luglio alle ore 21. Il problema non è ovviamente con i francesi, ma il rischio di incroci con la tifoseria del Napoli.

La squadra di Conte, infatti, dal 25 luglio sarà in ritiro a Castel di Sangro, in Abruzzo, a 250 chilometri di distanza, un percorso facilmente percorribile con l’autostrada Adriatica. Tra l’altro, i tifosi del Napoli sono gemellati da anni proprio con la tifoseria dell’Ancona, con i supporter marchigiani presenti anche nella Curva A del Maradona lo scorso 26 maggio, per l’ultima partita della stagione del Napoli, quella contro il Lecce. Ad inizio stagione, lo scorso 6 novembre, erano stati invece proprio gli ultrà napoletani a invadere la curva dello stadio del Conero, in occasione della sfida tra Ancona e Perugia, molto sentita per la tifoseria marchigiana, in virtù di un gemellaggio interrotto nel 2006.