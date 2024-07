Il modulo di Conte e i prossimi innesti dal mercato

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Gaetano D’Agostino, allenatore ed ex calciatore della Roma. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Factory della Comunicazione

Che sensazioni le hanno dato le prime settimane sotto la gestione di Antonio Conte?

“In queste prime settimane i carichi di lavoro si fanno sentire ed è giusto che non ci sia brillantezza. Tuttavia, ho visto delle giocate interessanti, la predisposizione al sacrificio. Sono molto fiducioso ed entusiasta. Non vedo l’ora di vedere qualche partita più impegnativa. Così come ero convinto delle difficoltà che si sarebbero riscontrate la scorsa stagione, sono certo che si potranno vedere ottimi risultati con un tecnico come Conte”

Il Napoli avrebbe bisogno anche dei gol del centrocampo?

“Le caratteristiche dei centrocampisti del Napoli si amalgano bene. Anguissa è un giocatore fisico e Folorunsho potrebbe essere la sua alternativa. Tuttavia, hanno caratteristiche diverse. Anguissa è bravo nella transizione fisica, ma Folorunsho si distingue nello strappo. In un modulo come quello impiegato da Conte, che spesso ho attuato anche io, è necessario avere un motore importante. Il rischio, infatti, è quello di non eccellere nelle seconde palle. Lobotka resterà un punto fermo, ma saranno importanti Anguissa e Folorunsho. Koopmeiners? Magari… Ma ci vorrebbe un investimento superiore ai 50 milioni. Se il Napoli riuscisse ad acquistare un calciatore come lui, parlerei di scudetto”

Conte ha parlato della possibilità di giocare con delle sotto punte. Dunque, si potrebbe èensare ad un 3-4-2-1 che escluderebbe Federico Chiesa?

“Credo di sì. Il Napoli ha in casa Politano e Kvaratskhelia. Se giochi con il 3-4-2-1, dovresti avere un De Ketelaere, un giocatore propenso ad essere impiegato dietro le punte. Politano e Kvaratskhelia possono farlo. Ci sarà bisogno di seguire i dettami di gioco”

Si è parlato anche di uno scambio tra Raspadori e Chiesa.

“Se si facesse questo scambio, allora vorrebbe dire dare via un sotto punta e prendere un esterno. Chiesa, per me, non è funzionale al Napoli. Le cose migliori le fa rientrando sul piede forte, ma a sinistra c’è Kvara”