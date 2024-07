Gazzetta – Un focus sul mercato del Napoli. I nomi in lista sia in entrata che in uscita

Tra entrate ed uscite il mercato del Napoli deve essere sistemato, come sottolinea La Gazzetta dello Sport. “Conte vorrebbe presto cominciare a lavorare senza esuberi. In difesa, oltre a Ostigard, dovrà andare via uno tra Natan e Juan Jesus per stringere per Hermoso. L’attacco è in sovrannumero, per Cheddira e Simeone va trovata una soluzione. Su Gaetano c’è in forte pressing il Cagliari, col Parma che prova a inserirsi: la sua cessione potrebbe portare in cassa altri 8/10 milioni. Di sicuro, servono due nuovi esterni offensivi alternativi a Politano e Kvaratskhelia ed è per questo che Berardi resta una pista possibile ad agosto, quando si capiranno meglio i tempi di recupero dopo il grave infortunio. E in mezzo al campo serve un giocatore in più: Brescianini è il preferito, ma è indirizzato verso Bergamo. Perché il Napoli è bloccato, deve vendere prima di acquistare. Un problema in più per Conte, che ha ambizioni alte, non medie.

Factory della Comunicazione