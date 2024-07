Gazzetta – I tre colpi per sistemare la difesa non bastano, Conte aspetta il centravanti

Il Napoli continua a muoversi sul mercato per la prossima stagione, con tre colpi in difesa già segnati, ma che ovviamente non bastano con Osimhen in uscita, come sottolinea La Gazzetta dello Sport. “Accelerare. Non solo in campo, con la preparazione. Ma anche fuori, sul mercato. Il Napoli è partito fortissimo, ha centrato subito tre obiettivi e sistemato la difesa. Ma non può bastare per prepararsi al meglio alla stagione del Rinascimento. Antonio Conte aspetta il suo centravanti, l’uomo decisivo per gli obiettivi di squadra, quello attorno a cui costruire il progetto vincente. Ha accettato di partire per il Trentino con un Victor Osimhen pronto al trasloco, ma adesso ha bisogno di avere il prima possibile l’ossatura della squadra che verrà”.

