Dimaro – I servizi di ordine pubblico raddoppiano nel giorno della gara. I poliziotti sempre presenti

Cinquanta poliziotti, carabinieri, agenti della polizia locale che ogni giorno sono impegnati in Val di Sole in controlli e gestione dell’ordine pubblico. Un maxi-impegno nel ritiro azzurro, per fronteggiare l’invasione pacifica dei cinquantamila tifosi napoletani che in questi giorni hanno preso d’assalto il ritiro del

Napoli. Cifre record, impegno massiccio: con servizi di ordine pubblico che raddoppiano nel giorno della gara. Tutto è coordinato da Maurizio Improta, il questore di Trento, che alterna le giornate in ufficio ai blitz in Val di Sole per accertarsi che tutto funzioni alla perfezione. Qui a Dimaro ci sono agenti con bici elettriche, una golf car per gli spostamenti, un posizione fissa in caso di denunce o smarrimenti (per tre volte dei bimbi si sono “persi”).Ovviamente, anche se è un clima di festa, non possono essere mai sottovalutati alcuni aspetti della sicurezza legati sia al numero delle presenza in tribuna (capienza massima 1300, sempre aperta anche la tribuna in curva) sia per i controlli di zainetti.«Siamo impegnati i varie situazioni in questi giorni, perché non c’è solo il Napoli ospite della provincia di Trento a svolgere i ritiri». Il servizio non ha mostrato alcuna lacuna: fondamentale l’attività che viene svolta anche dal servizio di security e si sicurezza del Napoli, gestito da Angelo Iannone: una sinergia che qui in Val di Sole funziona alla perfezione. Fonte: Il Mattino