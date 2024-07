CdS – Cheddira può diventare la sorpresa del Napoli

Il Napoli sta sistemando il mercato sia in entrata che in uscita, ma una delle priorità è capire chi resterà e sarà un punto fermo azzurro, come Walid Cheddira ad esempio, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Un gol e due assist in amichevole per il nuovo che avanza, ovvero Walid Cheddira, l’attaccante di scorta che può diventare la sorpresa delle prossime settimane. Ha convinto tutti contro l’Anaune Val di Non, il migliore in campo nel primo test in Val di Sole con un secondo tempo da fiero combattente: un rigore procurato e poi le intuizioni per i gol di Gaetano e Ngonge. Al centro dell’attacco Cheddira s’è fatto spazio con grinta e mestiere mostrando una matta voglia di sfruttare al meglio, all’età di 26 anni, dopo una lunga gavetta, l’occasione di una vita.

