Pepe Reina, 42 anni e la porta del Como da difendere

Pepe Reina in Sardegna e non in vacanza. Il 42enne ex portiere del Napoli, della Lazio e del Villarreal, per citarne alcune, è a Pula nel ritiro del Como. Scrive Il Mattino: “L’estremo difensore si è presentato puntuale agli ordini di un certo Cesc Fabregas. L’ex portiere proprio non ne vuole sentire parlare di smettere. Almeno per il momento. Almeno per un altro anno. Almeno se c’è di mezzo il Como, la serie A, Fabregas, e la potentissima società dei fratelli Hartono proprietari del marchio indonesiano Djarum. Reina farà da chioccia al gruppo, torna in massima serie e nelle mire c’è quasi sicuramente un futuro da dirigente. Per il momento però il portiere spagnolo ha rimesso i guantoni e si cala in una nuova avventura sulle rive del Lago. Nelle gerarchie di Fabregas, l’ex Napoli parte come secondo alle spalle di Pau Lopez, ma poco importa. Reina compirà 42 anni ad agosto ed è evidente che ha accettato Como anche in prospettiva…”

