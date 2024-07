Lindstrom verso l’Everton: la formula della cessione

Sta per entrare nel vivo un’importante operazione in uscita: Lindstrom, infatti, è ad un passo dalla cessione. “Il Napoli ha raggiunto l’accordo con l’Everton per il trasferimento di Jesper Lindstrom in prestito oneroso con diritto di riscatto. Adesso il giocatore deve trovare l’intesa con il club inglese”. E’ quanto riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport sulla propria bacheca della piattaforma X. Saranno dunque decisive le prossime ore per l’addio dell’esterno ex Eintracht di Francoforte. Ricordiamo che il Napoli lo ha acquistato appena un anno fa per una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Aurelio De Laurentiis ha bisogno dunque di recuperare l’investimento fatto che, per certi aspetti, è simile a quello per Simone Verdi qualche anno fa. Ci sono i margini per non bruciare una somma importante e per il rilancio in un club di Premier in cui Lindstrom potrebbe davvero esplodere perché sul piano tecnico le sue qualità sono a dir poco indiscutibili.

