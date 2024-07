L’ex azzurro Ndombele: “Com’è stata l’esperienza all’estero (Napoli poi Galatasaray)? Dura”

“ Nizza? È stata una scelta naturale considerando il mio percorso. Era complicato. Tornare in Francia è stata la scelta giusta per me. Conosco Florian Maurice con il quale ho già lavorato a Lione. È stato decisivo per la mia scelta. Molto richiesto questa estate? Sì e no. C’è molta differenza tra una trattativa e l’offerta vera e propria. Florian e io ci conosciamo bene. È la scelta migliore che potessi fare. Sono in un periodo della mia vita in cui ho bisogno di giocare. Oltre a giocare bene, voglio ritrovare delle sensazioni. Sto uscendo da diverse stagioni piuttosto complicate. Non siamo robot, dobbiamo sempre essere preparati. Quando sono arrivato (a Nizza), ero un po’ stanco. Sono andato a Merano, poi ho seguito una preparazione ad personam. Mi sto unendo al il gruppo a poco a poco. Forse venerdì posso giocare la mia prima partita (contro il Leganés). Com’è stata l’esperienza all’estero (Napoli poi Galatasaray)? Dura. Per me, è stato complicato. Non trattengo solo i cattivi ricordi, imparo dall’esperienza. Questo non significa che non andrò più all’estero in futuro”.