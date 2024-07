A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, coordinatore del Corriere dello Sport online che ha parlato del futuro del Napoli. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Factory della Comunicazione

Quanto è cambiata la percezione dei calciatori nei confronti del Napoli da quando Conte siede sulla panchina azzurra?

“Lo abbiamo misurato con i fatti. Alessandro Buongiorno, cercato da tanti top club, ha scelto il Napoli. E’ un dato di fatto che dimostra come un calciatore, in crescita e destinato a diventare un pilastro della Nazionale, scommetta sul Napoli grazie soprattutto alla presenza di Antonio Conte. Lo scorso anno regnava tanta confusione a Castel Volturno. Quest’anno c’è ordine, si capisce dove si deve andare e si capisce qual è l’obiettivo. Si lavora come gruppo serio”

Il Napoli, in questa fase del mercato, si è concentrato sulla difesa perché è il settore in cui c’era maggiore necessità o perché si attende la cessione di Osimhen?

“A prescindere dagli altri sviluppi di mercato, per cui bisogna aspettare le uscite, c’era maggiore necessità in difesa. Per quanto riguarda le cessioni, si parla molto dell’addio di Lindstrom. Inoltre, al netto delle battute di De Laurentiis, Hermoso potrebbe essere un colpo degli azzurri, ma soltanto dopo una cessione, come quella di Ostigard. Infine, anche David Neres è un giocatore che il Napoli ha seguito da tempo, sin dalla gestione di Giuntoli”

Quali potrebbero essere i giocatori in uscita in difesa?

“Il Rennes si è mosso su Ostigard. Il ragazzo non mi sembra entusiasta, ma lo capiremo meglio con il passare delle ore. Forse, il giocatore si aspetta l’interesse di qualche altro club italiano. Come sempre, questi matrimoni si fanno in tre. Per gli altri non mi sembra ci siano situazioni calde. Su Natan non si registra l’interesse di altri club”.