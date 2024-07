Tre no di fila da ADL al PSG, Kvara non si tocca, per Osi è tutto aperto, ma ad una condizione

Il Napoli ed il PSG già in passato hanno concretizzato ottimi affari, ma ora sono in ballo Kvaratskhelia e Osimhen, con due situazioni diverse, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Il ds Manna e il ds dei francesi Campos sono costantemente in contatto. Tra loro e con l’agente di Osimhen, Roberto Calenda, segnalato proprio a Parigi nelle scorse ore: sono questi, i lati del triangolo all’opera per trasformare la storia in un pentagono con la stretta di mano (ideale) tra Adl e Nasser. In passato già partner di grandi affari per ben tre volte: il Pocho Lavezzi, il Matador Cavani, Fabian Ruiz alla vigilia della stagione dello scudetto. Una specie di tradizione, un filo diretto riannodato dopo l’interruzione di un anno o giù di lì, da un giugno all’altro: il Psg aveva già provato a prendere Osimhen un’estate fa con un’offerta da 150 milioni e poi di recente ha compiuto un tentativo per Kvara da solo (110 milioni) e in coppia con Osi (200). Risposte di De Laurentiis: tre no in fila. O meglio: Kvaratskhelia non si tocca e non si toccherà, mentre per il centravanti è tutto aperto. Ma alle condizioni del Napoli”.

