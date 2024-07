“MISSIONE BIG ROM” – L’agente di Osi è a Parigi, il belga da Conte

OSI-ROM STAFFETTA VICINA

Factory della Comunicazione

Entra nel vivo la trattativa con il Psg per il nigeriano

Il Napoli vuole oltre 100 milioni,

I francesi inseriscono contropartite

Per Lukaku c’è l’accordo col Chelsea

Victor Osimhen è tornato in campo: dopo una giornata trascorsa tra terapie e lavoro differenziato, ieri mattina ha collezionato un po’ di chilometri di corsa insieme con tutti i compagni, 40-45 minute di ripetute, e poi nel pomeriggio ha saltato l’amichevole con l’Anaune Val di Non. Non è al meglio, le spie dell’infortunio alla caviglia sinistra che l’ha costretto a saltare le due gare di qualificazione mondiale con la Nigeria ogni tanto tornano ad accendersi, a intermittenza, e così a trionfare per il momento è la cautela. Si procede a piccoli passi. In parallelo con la trattativa che dovrebbe portarlo al Paris Saint-Germain: Napoli e Psg continuano a dialogare, provando a ridurre le distanze e a costruire il ponte tra il giocatore e la clausola rescissoria da 130 milioni inserita nel suo contratto. Un muro dorato. Un muro che Nasser Al-Khelaifi vorrebbe scalfire e che Aurelio De Laurentiis continua a difendere: il club azzurro è consapevole del fatto che i parigini non hanno alcuna voglia di liberare Osi versando l’intero importo dell’escape, e così pur aprendo all’opportunità di ascoltare offerte inferiori non scarta l’ipotesi di chiudere a cifre troppo lontane dai parametri stabiliti a dicembre 2023, in sede di rinnovo. In un solo concetto: se sarà, come sperano tutte le parti in causa, sarà un’operazione da oltre 100 milioni di euro. Dal duecentello al centello (e rotti) è un attimo. In buona parte destinato all’acquisto di Romelu Lukaku dal Chelsea: via un 9, eccone un altro. Fonte: CdS