Il Napoli ha un accordo con l’Al Ahli, ma Osimhen vuole Parigi

La situazione è intricata. Dalla Premier “nessun assalto”, da Parigi inseriscono contropartite, il Napoli non fa sconti. Non si risolverà in tempi brevi, scrive Il Mattino. Sul quotidiano si legge: “Il Napoli ha già un accordo di massima con l’Al Ahli e con gli emiri del Public Investment Fund per la cessione della sua stella. Non solo: la squadra araba è in ritiro in Austria in questi giorni e dunque ha pure fretta a ottenere un sì di Osimhen. Che ancora non c’è. Perché il sogno resta il Psg e Calenda in queste ore sta raccogliendo le informazioni da portare al tavolo del Napoli. Ma De Laurentiis ha mandato un aut aut preciso: vuole solo soldi, non accetta che nell’affare vengano inseriti calciatori. E visti i buoni rapporti nel passato, gradirebbe un contatto diretto con Al Thani e i suoi uomini d’oro.”

Factory della Comunicazione