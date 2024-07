Anelluci: “Osimhen al PSG? Non sono convinto! Conte vuole un grande colpo a centrocampo”

A “1 Football Club – speciale calciomercato”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Claudio Anellucci, agente FIFA. Di seguito, un estratto dell’intervista:

Il mercato arabo, nonostante i petroldollari, non ha lo stesso appeal dello scorso anno.

“Abbiamo sempre pensato fosse una bellissima bolla, ma pronta per esplodere. Incappai in una situazione simile con il mercato indiano, in cui andarono Crespo e Materazzi. Non riuscì nemmeno a partire il campionato, fecero soltanto sei squadre. Quando non parti dalla base, puoi fare quello che vuoi ma il problema sussisterà sempre. In America, invece, partono dalle scuole calcio e dai pulcini, crescendo i calciatori delle future generazioni. Dieci anni fa, fui chiamato da un imprenditore italo venezuelano per fare un progetto.

Andai cinque volte a Miami, volevamo creare una squadra di calcio nella città americana. Parlai con il sindaco di Miami, all’epoca, e mi raccontava che quindici anni prima c’era stata una amichevole tra Argentina e Venezuela, in cui fecero 19000 paganti. Dieci anni dopo, ne fecero 90000 per la stessa amichevole. Era cambiato il mondo. La scelta fatta da Messi, infatti, gli garantisce gli stessi introiti di Cristiano Ronaldo, pur potendo godere di una città pazzesca in cui vivere.

L’Arabia resta, invece, un posto pericoloso. In Cina, sussistono i limiti imposti dal governo, che ha fatto saltare l’operazione Zhang. L’ex presidente dell’Inter è passato per un poveraccio, ma ha un patrimonio di circa 18 miliardi. La famiglia Zhang è una famiglia potentissima, ma il problema è di Stato, oltre al fatto che Steven si è inserito in un vicolo cieco con una società di credito americana”.

Mazzocchi rientra nei piani di Conte?

“Anche avendo visto il percorso del ragazzo nello scorso anno, si può presumere abbia pagato le difficoltà di tutta la squadra. Mazzocchi ha gamba, ha corsa e per questo potrebbe piacere ad Antonio Conte”.

Le risultano offerte per Mazzocchi?

“Non mi risultano”.

Ci saranno operazioni a centrocampo per il Napoli?

“Così come in difesa, dove si cederà Ostigard prima di poter puntare su altri profili, anche a centrocampo bisognerà cedere prima di acquistare. Sono sicuro che Conte voglia un giocatore importante anche a centrocampo”.

Il Napoli rischia di perdere Lukaku aspettando la cessione di Osimhen?

“C’era il rischio che il Napoli rimanesse con il cerino in mano. Non sono ancora convinto che il Psg possa fare all-in sul nigeriano. Non ci sono dubbi sul fatto che possa fare bene in Francia, ma non so quanto Lukaku possa dare al Napoli. Morata sarebbe stato il calciatore giusto. Se, però, Antonio Conte vuole Lukaku, il Napoli deve fare tutto per avere il belga”.