Amichevole -Napoli/Anaune (4-0) un poker alla fatica, Cheddira top davanti a1300 tifosi

E a lla fine arriva Wal. Osimhen non è al meglio e fa lo spettatore in panchina, Lukaku è in vacanza – e soprattutto di proprietà del Chelsea – e Simeone non riesce a mettere la firma: e così la copertina del battesimo del Napoli di Antonio Conte se la prende Walid Cheddira. Detto Wal: un gol su rigore che provvede a procurarsi, gli assist per Gaetano e Ngonge e tante altre cose buone nel secondo tempo dell’amichevole vinta per 4-0 allo stadio di Carciato contro l’Anaune Val di Non, squadra di Eccellenza trentina che ormai da cinque anni partecipa alla prima festa di calcio della stagione azzurra.