Stefan Schwoch, ex azzurro, ha partecipato a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre dove ha parlato del Napoli.



“Osimhen-Lukaku?

Si tratta di due giocatori fortissimi, per quanto diversi. Conte non sarebbe per nulla dispiaciuto se restasse il nigeriano, ma credo che andrà via in virtù dell’accordo preso con la società l’anno scorso in occasione del rinnovo di contratto. Se De Laurentiis opterà per uno sconto sulla clausola, Osimhen andrà via in tempi rapidi.

Raspadori?

Conte ha la capacità di valorizzare tutti i giocatori e lo farà a maggior ragione con Raspadori che ha qualità. Ma bisogna capire il modulo che Conte deciderà di utilizzare per dedurre la porzione di campo in cui lo adopererà. Nel 3-5-2 ad esempio sarebbe perfetto come attaccante che si muove attorno alla prima punta. Certo in quel ruolo potrebbe agire anche Kvaratskhelia e quindi bisognerà capire quanto spazio Conte riuscirà a ritagliare per il calciatore”.