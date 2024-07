Nel corso della settima puntata di Calcio Time, trasmissione a cura della redazione Europacalcio.it, , è intervenuto in esclusiva Leonardo Semplici , ex allenatore di Cagliari , Spezia e Spal , tra le altre. Il tecnico ha parlato anche dei calciatori italiani che più l’hanno impressionato e che prenderebbe in una propria squadra, partendo da Buongiorno :

“ Partirei da Buongiorno, sicuramente. Pensavo in Nazionale potesse avere più possibilità, ma lungi da me giudicare il lavoro altrui; non conoscendo le dinamiche tecniche e di spogliatoio degli azzurri, non posso esprimermi in maniera così precisa riguardo il mancato utilizzo del calciatore.

Un altro elemento davvero valido è Frattesi, centrocampista dell’Inter, anche se non è riuscito a incidere più di tanto all’Europeo, come successo ad altri.