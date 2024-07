Natan, JJ, Ostigard, Lindstrom, Zerbin: è il momento di cedere

Rafa Marin, Spinazzola, Buongiorno, ok. Trattative ben avviate e sì di Hermoso e Lukaku, ma adesso il Napoli deve cedere. Lavoro importante per Manna. Scrive Il Mattino: “Bisogna vendere, e alla svelta. Va venduto almeno uno tra Natan o Juan Jesus. Se non, tutti e due. Senza dimenticare la posizione di Ostigard. D’altronde, l’undicesima difesa dell’ultima serie A, ha bisogno di un radicale cambio di volti. Un grande groviglio, insomma. Con Hermoso, anche Mario Rui è uno di quelli che potrebbe considerarsi al capolinea, anche perché a sinistra i giochi sono fatti. E in attacco: il test di oggi per Simeone può dargli fiducia dopo una stagione tra le retrovie. Dell’esercito dei 28 che è qui in Val di Sole ne resterà solo la metà: Caprile e Contini dovrebbero completare, con Meret, il terzetto dei portieri. Via Mezzoni in prestito, oltre Natan (c’è il Genoa che dopo Zanoli lo ha sondato), Juan Jesus e Ostigard in lista di sbarco. A centrocampo, Cajuste deve darsi da fare per convincere Conte, Lindstrom e Zerbin sono in partenza mentre resterà Gaetano che ha impressionato il tecnico leccese nei mesi al Cagliari. E in attacco? Ambrosino, Cheddira (è quello più in forma in questi giorni ed è anche quello che più sta impressionando) e Popovic in partenza ma tutti e tre con la formula del prestito. Simeone in bilico, ma dipende anche dal club che lo cerca. La Lazio, per esempio, dopo in sondaggi di giugno, è sparita di scena. Un fermento notevole che giustifica le tante ore trascorse dal ds Manna al telefono: deve vendere e sbrogliare un bel po’ di matasse”.

Factory della Comunicazione