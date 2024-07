Maurizio Santopietro: “L’azzurro sbiadito, fra Napoli e Nazionale”

L’esito disastroso nei corrispondenti tornei, con prestazioni “scolorite”, tanto per rifarci al

degrado cromatico, è ciò che ha accomunato le due squadre Azzurre. Come nel Napoli, giunto

addirittura decimo, così nell’Italia sono venute meno le condizioni sufficienti e necessarie alla base

di prestazioni esteticamente e agonisticamente accattabili, fra cui: a) la condizione fisico-atletica; b)

quella mentale-caratteriale; c) quella tecnico-tattica; d) e, quella non retorica, del senso di

appartenenza. In comune c’era anche il trainer, che mesi prima aveva stravinto lo scudetto

divertendo già a metà campionato. Il Napoli non s’è ripetuto, l’allenatore solipsistico non s’è

ripetuto, come a voler dimostrare che la separazione abbia nuociuto al club partenopeo, nella

persona di ADL, a Spalletti e, in particolare ai tifosi napoletani. Nell’annata scudettata, l’allenatore

toscano è stato il principale elemento di coesione motivazionale per la squadra, e fra società e

ambiente, invece con l’Italia, operando qualche cervellotica scelta in fase di selezione (Di Lorenzo e

Raspadori, impresentabili), ne tiene fuori altri (Politicano, Orsolini, Colpani, etc…), ma sappiamo

che non era solo questioni di uomini. Col senno del poi, con più coraggio avrebbe potuto premiare

qualche diciasettenne campione d’Europa, per quanto non siano sui livelli di Lamine Yamal,

(Camarda, Mosconi etc…), garantendosi più dinamismo e, di sicuro, un ventata di fresco

entusiasmo in uno spogliatoio “floscio, spossato”. Se il Napoli spallettiano aveva un’identità di

gioco riconoscibile, all’Italia è mancata una precisa impronta tattica, per quanto il tempo sia stato

tiranno. Troppo brutto, per esser vero. Ma troppe volte ha variato assetto tattico e troppe volte con

interpreti diversi, posizionando calciatori fuori dai ruoli abituali, palesando confusione: la stessa

espressa dalle performance dei suoi giocatori nel grigiore totale. Tra l’altro, lui, il “toscanaccio”,

non ha percepito quanto i suoi convocati fossero scarichi nervosamente e fisicamente, interisti

compresi (eccezion fatta per Donnarumma). Nelle quattro partite giocate in Germania, l’effetto

nocivo della mancanza di condizioni sopra citate si è evidenziato con l’enorme distanza fra i reparti,

a parte il primo tempo giocato con l’Albania. Questo specifico aspetto è sovrapponibile a quello

avuto dal Napoli nella scorsa stagione dalla terza giornata in poi, cadendo in un loop da cui non s’è

mai ripreso. Un altro incrocio tra le due squadra Azzurre, è Conte, il quale, nel suo Europeo con

l’Italia uscì decorosamente contro la Germania ai calci di rigori, avendo una squadra tecnicamente

non proprio all’altezza delle migliori formazioni: Giaccherini, Zazza, Pellè, e Parolo, inventato

regista, ma con una grande difesa (Buffon e la “BBC”). Se Spalletti, sbagliando i conti, s’era

precluso di caratterizzare un ciclo vincente con il Napoli, il trainer leccese, senza il “fastidioso”

impegno infrasettimanale, ha ora la possibilità di aprirne uno nuovo, partendo dalla difesa: gli

acquisti di Rafa Marin, Spinazzola, Buongiorno, e di Hermoso (?) sono più di un indizio. Alla real

presentazione, Conte ha citato le statistiche dei gol subiti in casa, tralasciando quella del maggior

numero di tiri verso la porta e del maggior numero di calci d’angoli fatti registrare dal Napoli lo

scorso anno: tale rapporto statistico fra la fase difensiva e quella di attacco, ha evidenziato la

distanza fra i reparti, con la responsabilità maggiore del centrocampo, sbilanciato nella proiezione

offensiva e inerme in quella di interdizione, mettendo a nude le lacune tecniche dei difensori oltre le

loro specifiche colpe. La ricostruzione parte dal basso, come le fondamenta per l’edificazione di

uno stabile: i nuovi difensori, caratterizzati da una rilevante stazza fisica abbinata alla velocità,

congiuntamente alla durissima preparazione atletica, fanno presumere che per gli avversari, sarà

arduo penetrare tra le maglie azzurre, nel prossimo campionato. Ma Conte cura, in maniera

maniacale, anche profilo motivazionale-volitivo, iniziando dal rispetto di norme morali, ridefinendo

le regole comportamentali individuali e di gruppo e quelle di ordine alimentare, onde favorire

l’approccio mentale alla partita, a ogni partita, iniziando dagli allenamenti: “Se un pilota di

Formula1 corre a 120 km/h in allenamento, in gara non potrà arrivare ai trecento…” Ipse dixit. Il

carisma di Conte è stato certificato dalla gestione dei casi più spinosi (DiLo e Kvara) e, a

prescindere da Osimhen, che avrei già venduto l’anno scorso, ora s’intravede all’orizzonte un

Azzurro molto più “intensaMente” luminoso, a prescindere dalle dinamiche del calciomercato.

A cura di Maurizio Santietro