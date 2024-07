“Il Napoli pensa al rinnovo di Meret”

Luca Marchetti, giornalista Sky, ha partecipato a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live dove ha parlato del calciomercato del Napoli.



“Lindstrom verso la permanenza o verso l’addio?

Il Napoli è su qualche esterno d’attacco, vedi Greenwood, Chiesa o Berardi, quindi un giocatore in uscita potrebbe esserci. Verrà visionato da Conte, dopo una stagione in cui non ha convinto.

Osimhen?

Per la cessione del nigeriano si deve attendere, è una fase di stallo generale, questa, come accade normalmente in fatto di calciomercato. Si aspettano i movimenti delle altre, è una questione di strategia per strappare il prezzo migliore.

Meret?

Il Napoli pensa al rinnovo ma non è un’urgenza al momento, l’interlocuzione tra le parti è avviata.

Centrocampo da rinforzare?