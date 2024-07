Gazzetta – Lukaku, pronto a ridursi l’ingaggio pur di ritrovare Conte

Romelu Lukaku è il primo nome della lista dei papabili per sostituire Victor Osimhen, e lui sarebbe felice di ritrovare Conte, come sottolinea La Gazzetta dello Sport. “Conte e Lukaku hanno mantenuto un rapporto speciale anche dopo che le loro strade professionali si sono separate. Ma negli ultimi mesi i contatti si sono intensificati, per ovvie ragioni. L’avvocato Ledure sta lavorando da tempo col Chelsea, che vorrebbe venisse pagata la clausola rescissoria da 37,5 milioni di sterline, più o meno 44 milioni di euro, ma che già sa che per chiudere definitivamente la tormentata parentesi Lukaku dovrà accontentarsi più o meno della metà. Il punto di incontro tra i club, infatti, potrebbe essere a metà strada, per un affare da circa 25 milioni per il cartellino. E Lukaku, per Napoli e per Conte, è pronto a ridursi ulteriormente lo stipendio, già sceso nell’anno alla Roma a 7,5. Romelu, poi, può ancora contare sul contributo del decreto crescita che permetterebbe al Napoli di risparmiare sul lordo annuo dell’attaccante. Insomma, ci sono tutte le condizioni per arrivare al brindisi finale. Conte aspetterà Lukaku a Castel di Sangro, dove il Napoli si trasferirà dal 25 luglio: Rom, intanto, avrà cominciato a muoversi per farsi trovare già in buona forma. Con Conte non si scherza e lui lo sa bene. E sa anche quanto è bello poi fare festa insieme”.

