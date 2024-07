Fedele: “ADL deve fare il possibile per tenere Osimhen”

Enrico Fedele nel corso di Forza Napoli Sempre: “Ostigard e Natan non utilizzati nell’esperimento di difesa a 5? In vista dell’amichevole, credo che sia un segnale chiaro: si aspetta Marin, Buongiorno e vediamo cos’altro succede. Zerbin, ha detto il dirigente sportivo a Radio Marte– fa l’esterno ed un domani sarebbe l’alternativa di Di Lorenzo, insomma sono prove.

Mercato nuovo con Conte? Il mio pensiero da più di 30 anni è che bisogna scegliere l’allenatore che si sa come gioca. Poi si fa un elenco dei giocatori che servono, soprattutto delle loro caratteristiche. Ma, per me, non esiste che un allenatore possa dire o mi prendi questo giocatore o vado via. Io risponderei: vai via. Osimhen? Se io fossi Adl farei il possibile per tenerlo. Senza Osi il Napoli deve sudare per stare nelle posizioni alte della classifica. Per me Osi nel Napoli è l’unico giocatore indispensabile. Lukaku è diverso, è in una parabola discendente, ha qualche chilo in più, porta la squadra a fare certe cose ma non è Osi. Il nigeriano ha l’occhio della tigre, impaurisce gli avversari ed è devastante. Mezz’ala alla Zielinski? Il problema della mezz’ala lo dovrà risolvere Conte dopo aver visto Folorunsho, Gaetano e Cajuste. In questo Napoli come sempre io non vedo un “punizionista” o un rigorista. Cajuste? Secondo me ha delle buone potenzialità; fisicamente e tecnicamente c’è. Chi farà però il sostituto di Lobotka? Conte ha detto che Folorunsho è il sostituto di Anguissa e Cajuste potrebbe sostituire uno dei due in caso di necessità. Ma ci sono i lavori in corso. Quindi Conte vorrà vedere Raspadori, Lindstrom. Gaetano? Ha qualità: è fuori dubbio che dal centrocampo in su, con la palla al piede, è un giocatore di buona tecnica e quindi potrebbe essere utile. Ma devono decidere se farlo giocare o se è ancora “giovane”. De Laurentiis defilato? Se io fossi stato in De Laurentiis non sarei mai venuto a Dimaro per dimostrare che la squadra è tutta nelle mani di Conte e Oriali. Non avrei preso il red carpet. Conte comanda sul campo, sulla gestione tecnica. E non ha voluto dire “io sono quello che dice o mi prendi Lukaku o me ne vado”. Conte dà delle preferenze. Il fatto che Conte abbia detto che il Napoli deve cercare di stare nei primi 4 in classifica con merito significa che lui è persona seria e sa che l’Inter parte avvantaggiata ma io voglio sapere se il Napoli senza Osi e con Lukaku è più forte o meno forte. Così come bisognerebbe valutare se i giocatori hanno il carattere giusto per le competizioni. Cioè Buongiorno ha la capacità di comandare la difesa venendo da un portiere che comandava? Noi senza Osi che cosa abbiamo fatto e Lukaku pur avendo segnato 13 gol la Roma che cosa ha fatto? Osimhen nelle ultime 10 partite dell’anno scorso ha segnato 9 gol il che significa che in proiezione farebbe 25 reti”.

