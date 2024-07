Caira: “Il Napoli sta sorprendendo sul mercato. Lukaku? Ha bisogno di un sergente di ferro”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Stefano Caira, agente FIFA ed ex procuratore di Francesco Totti. Di seguito, un estratto dell’intervista:

Il Napoli sta sorprendendo sul mercato?

“Assolutamente, sì. Il Napoli e la Lazio sono le uniche due squadre che si stanno muovendo. La situazione economica dei due club gli permette di muoversi in maniera più tranquilla, senza apprensioni o attese di vendita”.

Ha notizie in merito al futuro di Osimhen? Si parla ancora dell’interesse del Paris.

“Non ho notizie. L’anno scorso ti davano una bella cifra e dovevi portarlo in macchina, senza neanche sprecare un volo. Ad oggi, i 250 milioni della scorsa estate non te li dà nessuno. Tuttavia, serviranno ancora 20 giorni prima di capire quali saranno gli sviluppi”.

Abbiamo letto di un interesse del Napoli per Greenwood e sappiamo del contatto per Chiesa. Tuttavia, la squadra azzurra vanta già diversi sotto punta, quali Raspadori, Ngonge, Politano, Lindstrom, Kvaratskhelia. Chi potrebbe essere in uscita tra questi?

“Non lo so proprio, sarà Conte a giudicarlo, anche in base al giocatore che riusciranno ad acquistare. Oggi, il trequartista puro non c’è. Lo abbiamo compreso anche all’Europeo, il ‘dieci’ non si usa da tanto”.

In molti imputano a Meret il fatto di essere un portiere silenzioso. Può essere un limite?

“Il portiere deve parare. Se proponete un portiere a Zeman, la prima cosa che chiede è: ‘ma para?’ Ci sono tanti modi di trovare un’alternativa a un portiere silenzioso, come un difensore loquace. La sua bravura non può essere limitata dal fatto che è silenzioso, mi sembra un po’ un luogo comune. Forse, c’è qualche limite diverso dal non parlare”.

Il nome più accreditato per sostituire Osimhen è quello di Lukaku. Il belga, sotto la gestione Conte, sarebbe diverso dal giocatore visto a Roma?

“Conte lo conosce talmente bene che è certo che il matrimonio possa dare sempre dei frutti. Probabilmente, Lukaku ha bisogno di un sergente di ferro, e il sergente di un soldato da spronare. Sta di fatto che, quando sono stati assieme, i risultati sono arrivati.

Come commenta la risposta ironica di Politano che ha alluso ad una mancanza di preparazione nello scorso ritiro estivo?

“Per come lo conosco io, la preparazione di Conte, rispetto a quella di tanti altri, è veramente come se uno non l’avesse fatta. Conte ti sfonda, ma a Natale sei già un altro giocatore rispetto agli altri”.