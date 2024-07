Ngonge carico da Dimaro: “Anche noi vogliamo lo scudetto e quindi vinceremo!”

Ieri sera a Dimaro tre azzurri hanno incontrato i tifosi in piazza a Dimaro dove il Napoli si trova per il primo dei due ritiri di preparazione alla nuova stagione. C’erano Politano, Mazzocchi e Ngonge, e proprio quest’ultimo, voluto fortemente da De Laurentiis, è sembrato carico e positivo, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Cyril Ngonge è stato acquistato dal Verona a gennaio e dunque è uno degli ultimi arrivati, e tra l’altro ha collezionato appena 14 presenze a causa di una serie di problematiche fisiche: ecco perché ha una voglia matta di dimostrare il proprio valore. «Appena arrivato mi sono infortunato subito, ma sto lavorando per ritrovare il livello migliore. Sono sicuro che accadrà».

De Laurentiis, per averlo, ha investito quasi 20 milioni di euro: lo ha scelto il presidente in persona, l’unico in due sessioni di mercato. Una bella responsabilità, ma il talento è notevole. «A me piace agire a destra», dice rispondendo a una domanda dei tifosi relativa alla posizione prediletta. «Però posso giocare in tutti i ruoli dell’attacco: vedremo cosa deciderà Conte, non è un problema».

La prima partita del campionato, fatalità, andrà in scena in trasferta proprio contro la sua ex squadra.