Lindstrom operazione riscatto, con Conte l’attaccante si gioca le sue chance

Una dei pregi che Antonio Conte si è sempre riconosciuto è quello di far levitare le prestazioni dei suoi uomini. Di migliorarli, insomma. L’allenatore del Napoli lo farà con tutti, naturalmente. Ma il primo della lista probabilmente sarà proprio Jesper Lindstrom.

Factory della Comunicazione

Sia per rivalutare il gioiellino danese che è stato uno degli investimenti più importanti della disastrosa stagione appena passata agli archivi, sia perché l’ex Eintracht Francoforte potrebbe rilevarsi una freccia importante nello spartito tattico dell’allenatore che ha già le idee chiare su come impiegare eventualmente Jesper. “Lindstrom l’ho incontrato in Champions col Tottenham, l’Eintracht giocava 3-4-2-1 e faceva uno dei sottopunta stando dentro o allargandosi – ha detto ieri Conte – Cercheremo di rispettare le sue caratteristiche, come per tutti. Proveremo a metterli in condizione, poi mi aspetto risposte da tutti”.

Come a dire: Conte non chiude la porta in faccia a nessuno, crede in Lindstrom, gli ha già individuato una veste tattica e farà di tutto affinchè il danese possa confermarsi il gioiello che in massima serie ancora non è riuscito a brillare.

Per lui lo scorso anno 22 presenze in A, senza nessun gol, quattro in Champions e due in supercoppa italiana.

Un bottino magrissimo. Come per tutta la squadra del resto. Adesso tocca a Conte provare a restituirgli fiducia ed una veste tattica diversa. Il resto dovrà farlo Lindstrom. Il tecnico si aspetta risposte da tutti.

A partire da Jesper. Fonte: Il Mattino