Greenwood, l’inglese deciderà entro domani. Se rifiuterà il Marsiglia sarà lotta tra il celeste o l’azzurro

ivido finale. Greenwood deve una pronta risposta a tutti, deciderà entro domani cosa fare, chi accettare, chi rifiutare. Abituati a convivere con l’ineluttabile, i tifosi laziali non sanno quale destino aspettarsi. Sull’inglese ci sono anche Marsiglia e Napoli. I francesi sono in pole perché hanno offerto 31,6 milioni più una percentuale sulla futura rivendita (imprecisata, sarebbe intorno al 20-30%).. Ma l’inglese ha chiesto tempo, scosso dalla rivolta inscenata dagli ultras marsigliesi e dal diktat del sindaco di Marsiglia: «Non lo vogliamo». Greenwood entro domani deve sciogliere le riserve: sì o no all’Olympique. Lazio e Napoli sperano nel no per lanciare gli assalti dandosi battaglia. Lotito ha migliorato l’offerta di 20 milioni, è salito a 22 e può salire fino a 25 confermando il 50% di rivendita futura, è la più alta. Se Greenwood rifiuterà il Marsiglia e opterà per la Lazio, il diesse Fabiani potrebbe partire per raggiungere Manchester e provare a chiudere con gli inglesi.da tempo sul giocatore, pur non affondando. De Laurentiis ha il mercato in uscita bloccato, deve cedere Lindstrom (contatti con Everton e Aston Villa), può arrivare ad offrire 25-30 milioni riconoscendo una percentuale del 30-40%. L’offerta è preventivata e preannunciata, non ancora presentata ufficialmente. Il Napoli si è informato anche su Berardi del Sassuolo, reduce da un grave infortunio, non valuta solo Greenwood.