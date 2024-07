Domani la prima amichevole contro l’Anaune: i precedenti

Il nuovo Napoli targato Antonio Conte è pronto al debutto. Nel pomeriggio di domani (ore 18.00), gli azzurri sfideranno in amichevole a Dimaro l’Anaune Val di Non, tradizionale appuntamento d’inizio stagione per Di Lorenzo e compagni.

Il tecnico salentino – riporta Il Mattino – in base alle indicazioni di questi primi giorni di lavoro in Trentino, è orientato a varare un 3-4-3: Caprile in porta, difesa con Rrahmani, Marin e J. Jesus, esordio per Spinazzola e Mazzocchi sugli esterni. A centrocampo spazio a Cajuste con Anguissa, mentre in avanti toccherà a Politano con Simeone e anche Lindstrom, osservato speciale.

Factory della Comunicazione

Quello che andrà in scena domani sarà il quinto match contro la formazione trentina, tutti disputati a Dimaro. Ecco i precedenti.

2015

L’Anaune ha battezzato tanti allenatori azzurri. Nel 2015 fu la volta di Maurizio Sarri: finì 8-0 per gli azzurri, con Lorenzo Insigne subito in grande spolvero e capace di farsi notare con una tripletta che indirizzò immediatamente la gara.

Fu un’estate calda per il Napoli: l’addio a Benitez e l’arrivo dell’allenatore toscano che proprio in quelle settimane convinse Higuain alla permanenza in azzurro.

2016

Un appuntamento che si ripete anche l’anno dopo. Il Napoli si imporrà con un deciso 10-0 questa volta: a mettersi in mostra saranno Gabbiadini e El Kaddouri, entrambi autori di una doppietta. Sarri si ritroverà con mezza squadra da rifare visto l’Europeo.

2022

Dopo cinque estati di assenza, nel 2022 Napoli e Anaune si ritrovano e riprendono proprio dove hanno lasciato: sarà ancora una volta 10-0, con la partita d’esordio in azzurro di un timido Khvicha Kvaratskhelia (autore di due gol) e di una squadra che poi vincerà lo scudetto.

2023