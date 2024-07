“DeLa-Conte, che abbraccio” – De Laurentiis riaccende il Napoli. il presidente si immerge nel calore dei 3.500 tifosi

È

tornato il sole. Il sole mio dei napoletani:. È mattina, il clima è mite da far invidia, la squadra corre a perdifiato e Antonio Conte ascolta al centro del campo il coro del popolo azzurro allo stadio di Carciato, sold out. Forse non crede alle proprie orecchie, e in effetti sembra strano considerando il recentissimo passato e i lavori in corso, ma ovviamente non può fare a meno di sorridere: chissà cosa avrà pensato, chissà cosa gli sarà realmente passato per la testa. Dimaro, provincia di Napoli calcio, è tornata città della gioia: sono 3.500 i tifosi che hanno invaso la Val di Sole nel primo weekend di ritiro in Trentino e tutti sono felici, di nuovo a testa alta dopo un anno di mortificazioni collezionate in giro. La stagione dei paradossi da scudetto è finita solo il 26 maggio tra i fischi e la contestazione feroce e impietosa del Maradona, ma chi se lo ricorda più? È stato sufficiente annunciare l’arrivo di Conte per cancellare la delusione e restituire sorrisi e speranze: per lui, per il signor Antonio, vale quanto un triplete. «canta la gente distribuendo applausi. Poi, a fine allenamento, allo stadio appare anche Aurelio De Laurentiis, al debutto da quando è sbarcato in Val di Sole: polo e shorts blu, sneakers, occhiali da sole bianchi, forma smagliante. Abbraccia Conte sulla pista d’atletica, raccoglie e indossa una sciarpa che gli lanciano dalla tribuna e saluta tutti., annuncia. E i tifosi esplodono. E cantano per lui. E poi ancora, a ritmo, intonatiVerrebbe voglia di fare un salto nel futuro per vedere cosa accadrà tra qualche mese, ma per il momento va già molto bene così.