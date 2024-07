CdS – La Coppa America è dell’Argentina! E’ la sedicesima volta

L’Argentina ha vinto ieri la Coppa America per la sedicesima volta dopo aver battuto la Colombia. Il Corriere dello Sport scrive: “La Coppa America è dell’Argentina! Lautaro piega la Colombia ai supplementari. I disordini fanno iniizare dopo la gara. La finale inizia con oltre un’ora di ritardo per i disordini avvenuti vicino allo stadio con tanti tifosi feriti. Messi esce malconcio al 66′. Ci pensa l’interista, subentrato. L’Albiceleste vince per la 16ª volta il trofeo

