Rivalutato il centrocampo azzurro: “Zambo e Lobo i più forti in circolazione”. Conte valuterà gli altri

Capitolo mercato. «Stiamo dimostrando di avere una visione molto chiara: stiamo operando per l’immediato, sfruttando chance importanti come Spinazzola, e per il futuro, come nei casi di Marin e Buongiorno. Lavoriamo per migliorare la rosa, fedeli ai parametri: il nostro è il quinto o sesto monte ingaggi e non cambierà».

E ancora: «Buongiorno era molto ambito in Serie A, ma aver avuto l’appeal di prenderlo nonostante il decimo posto, ci deve dare la consapevolezza di poter avere più opportunità facendo le cose per bene. Anche senza Champions e coppe».

Poi, l’incoronazione: «Voglio dire una cosa sul centrocampo: Anguissa e Lobotka sono una delle coppie più forti in circolazione, in assoluto, per giocare a due. Poi c’è Cajuste: ha potenzialità importanti ma devo essere bravo a tirargli fuori un po’ di cattiveria. Se non ci saranno uscite, non ci saranno entrate: sono curioso di vedere Folorunsho e Gaetano».

Fonte: CdS