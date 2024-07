RAI – C’è la Coppa Italia, Sanremo cambia settimana

Il Festival di Sanremo rischia di slittare in avanti di una settimana, non più dal 4 all’8 ma dall’11 al 15 febbraio 2025. A costringere il festival della canzone italiana a ‘ricollocarsi’ è la Coppa Italia, precisamente i quarti della manifestazione. La Lega, con il calendario così affollato, non può modificare la data, per cui appare molto probabile che scelga di farlo la Rai. Il 19 luglio a Napoli è in programma la presentazione dei palinsesti Rai ed entro quella data, forse proprio in quel contesto, è atteso l’annuncio ufficiale. In caso di slittamento, la macchina organizzativa va infatti messa in moto subito. Come sottolineano oggi Il Secolo XIX e La Stampa, in città la modifica viene considerata come cosa fatta.

