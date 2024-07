La Spagna sul tetto d’Europa, vince la sua settima gara. 2 a 1 sull’Inghilterra

RIPRESA

Brutto colpo per la Spagna, che perde Rodri, che in finale di tempo aveva patito un problema muscolare al retto femorale. Al rientro in campo non c’è l’autore del gol che ha regalato la Champions al City contro l’Inter, al suo posto Zubimendi. Bastano 90″ per scacciare i fantasmi, il tempo perché la palla arrivi a Yamal, il quale si accentra, attirando a sé tutta la difesa inglese, che lascia colpevolmente solo Williams. Lamine lo pesca con un morbidissimo sinistro e Nico di prima infila Pickford sul palo opposto. Il 22enne diventa il secondo più giovane marcatore in una finale europea alle spalle di Pietro Anastasi (1968). Dani Olmo sciupa la palla del raddoppio due minuti dopo, strozzando il tiro da buona posizione. L’illusione inglese di una Spagna tramortita dalla perdita del punto di riferimento (Rodri) si è spenta in un amen. Al 55′ Morata potrebbe raddoppiare: riceve palla da Yamal ma sull’uscita di Pickford colpisce lentamente permettendo a Guehi di liberare. Sugli sviluppi dell’azione Nico da fuori sfiora il palo. E’ tutta un’altra Roja mentre l’Inghilterra pare stordita dal gol incassato. Al 60′ Southgate leva un deludentissimo Kane inserendo Watkins, eroe della semifinale con l’Olanda. Si accende Bellingham, lascia passare la palla mandando a vuoto Carvajal, fa partire un gran sinistro che sfiora il palo. E’ la prima vera palla gol dei Tre Leoni. La replica è di Yamal, che al 65′ sbaglia il controllo ma – non si sa come – si risistema la palla e costringe Pickford alla deviazione in angolo con la punta delle dita in tuffo con un rasoterra. Due minuti dopo De la Fuente leva Morata, autore della solita prova generosa, e mette Oyarazabal. L’Inghilterra butta anche Palmer nella mischia al posto di Mainoo. E dopo soli 3′ il cambio paga: incredibilmente la Roya si fa cogliere sbilanciata (dov’era Cucurella?), Saka entra in area, serve Bellingham che tocca fuori per Palmer che fa partire un fendente che s’insacca nell’angolo basso alla destra di Unai Simon. Al 73′ è 1-1, tutto da rifare. A 9′ dalla fine Yamal potrebbe far molto meglio su delizioso invito di Dani Olmo ma il suo tiro non gira abbastanza e Pickford respinge. Le Normand esce per Nacho, la Spagna spinge, conquista il 10° angolo, e all’86’ arriva il gol che vale la coppa. Cucurella riceve palla da Oyarzabal sulla sinistra, la rimette in mezzo dove con la punta del piede sinistro lo stesso Oyarzabal in scivolata batte Pickford. Al 90′ triplice miracolo della Roja: testa di Stones, respinta di Unai, testa di Toney, salva Dani Olmo sulla linea, testa ancora di Stones di poco alta. E’ l’ultimo brivido. Poi la coppa “volve a casa”.