Grande entusiasmo a Dimaro, previsto il pienone per stasera, ecco perchè

Il Napoli è a Dimaro per il primo dei due ritiri di preparazione alla nuova stagione calcistica. Ed è qui che gli azzurri possono godere dell’entusiasmo dei tanti tifosi accorsi nella località del Trentino, e come riporta oggi Repubblica, per stasera è previsto un fiume di persone per l’incontro con quattro calciatori azzurri. “È rientrato il caso Di Lorenzo e adesso c’è attesa per il rinnovo di Kvaratskhelia. I due giocatori sono assenti in Val di Sole (come gli altri reduci dagli Europei: Lobotka, Meret, Raspadori, Folorunsho e Buongiorno) e si uniranno al gruppo solo per la seconda fase del ritiro estivo, a Castel di Sangro. Ma intanto a Dimaro ci sarà il pienone per l’incontro di stasera in piazza con quattro giocatori. Sarà l’occasione giusta per cancellare i brutti ricordi e ripartire di slancio tutti insieme, mentre in città si sta mettendo un po’ alla volta in moto la campagna abbonamenti. Parola d’ordinescurdammoce ‘o ppassato”.

Factory della Comunicazione