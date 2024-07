Conte, concetti chiari e decisi: “Qui ci sono valori che serviranno per tornare competitivi nel tempo”

Antonio Conte, nuovo allenatore del Napoli, ha parlato ieri in conferenza stampa da Dimaro, dove la squadra si trova per il primo dei due ritiri di preparazione alla nuova stagione calcistica. Le sue parole non hanno mostrato il minimo dubbio, come sottolinea il Corriere dello Sport. “La prima chiacchierata di Conte a Dimaro è in linea con il suo profilo: concetti concreti. «Non sappiamo come finirà il mercato e c’è sempre un accordo che potrebbe portare a perdere il giocatore più forte che ha fatto la differenza per lo scudetto». Ovvero Osimhen. In sospeso, sì, ma sempre irriducibile in campo: «È un top player, un grande professionista. Con Victor ho parlato e ho trovato un ragazzo disponibile che ha voglia di lavorare: anche se non sappiamo come andrà a finire, sa di essere un calciatore del Napoli e per il momento conta il presente. Tutto il resto è relativo». E ancora: «In questa fase, la cosa più difficile è stata riallineare le situazioni e rimettere il club Napoli al centro di tutto: veniamo da una stagione fallimentare, un decimo posto inaspettato dopo lo scudetto, ma bisogna avere equilibrio anche nella delusione: ho visto il presidente profondamente deluso, ma era sbagliato pensare che fosse tutto da buttare, distruggere e rifare. Per me non era giusto e l’ho detto subito chiaramente: qui ci sono valori che serviranno per tornare competitivi nel tempo e l’obiettivo doveva essere mantenerli. Il presidente ha avuto il merito di fare tutto quello che andava fatto nella maniera giusta: con Di Lorenzo, Kvara e non solo. Mi aveva promesso che sarebbero rimasti e così è stato».

