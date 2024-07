CdS – Nell’era dei social anche un like ha il suo valore, Kvara lo sa

Il Napoli ha iniziato ufficialmente la sua stagione con il primo dei due ritiri, si trova infatti ora a Dimaro Folgarida e l’entusiasmo dei tifosi è tangibile, ma anche quello dei calciatori. In particolare Kvicha Kvaratskhelia, anche se si unirà alla squadra solo a Castel Di Sangro, per il secondo ritiro, ha mostrato il suo entusiasmo con un like ad una foto di Antonio Conte che mostra il pugno in segno di forza, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Un like non allunga un contratto, ma di certo dà valore a tutto il lavoro diplomatico svolto finora dal Napoli e da Antonio Conte. La comunicazione nell’era dei social è anche questa, sono icone virtuali che a volte possono assumere i contorni di messaggi subliminali. O forse no. Fatto sta che Kvaratskhelia non parla da quella volta in Germania in cui seminò dubbi sul suo futuro: era il giorno del primo gol all’Europeo contro il Portogallo, quello prima dell’incontro con De Laurentiis e il ds Manna per discutere del rinnovo. La distanza tra domanda e offerta non è ancora stata colmata, questo è vero, ma ieri Khvicha ha sparso segnali di fumo social molto interessanti: un like – appunto – alla foto di un Conte che dà la carica con il braccio alto, postata dal club sul profilo Instagram ufficiale con messaggio chiarissimo: «BUONGIORNO», così, tutto maiuscolo e molto Alessandro, il terzo acquisto del mercato. Kvara ha gradito. E ha cominciato a sintonizzarsi con l’allenatore e i nuovi e vecchi compagni: il ritiro di Castel di Sangro non è poi così lontano”.

Factory della Comunicazione