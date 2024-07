CdS – La nuova linea del Napoli, diplomazia e voglia di accontentare gli scontenti

Il Napoli ha iniziato la nuova stagione con il primo de due ritiri, quello di Dimaro, dove si trova attualmente, tanto l’entusiasmo mostrato in campo, ma si attende il ritorno dei nazionali, che si aggregheranno alla squadra a Castel Di Sangro per il secondo ritiro, uno di questi è Kvaratskhelia, il cui rinnovo resta ancora un punto interrogativo. Il Corriere dello Sport scrive: “La linea del club, diplomazia e voglia di accontentare gli scontenti senza però perdere identità e rispetto, sta pagando: è il nuovo Napoli di Adl, Conte e Manna che avanza. Che cresce. Che piace. L’accordo per il rinnovo non è ancora stato raggiunto, dicevamo, ma nonostante sia in vacanza e soprattutto in attesa di diventare padre per la prima volta, Kvara comincia a connettersi con il tecnico e la squadra: quell’apprezzamento social allo spirito di Conte e all’annuncio dell’acquisto di uno dei difensori più ambiti del momento vale tanto, significa che qualcosa sta cambiando e che Khvicha si sta lentamente avvicinando. Il Psg ha creato una confusione direttamente proporzionale all’offerta da 11 milioni a stagione per trasferirsi a Parigi, ma il Napoli ha escluso categoricamente la sua cessione con o senza rinnovo, ha rifiutato 110 milioni di euro e ora bisogna trovare la quadra. Il modo migliore per ricominciare. Per lasciarsi alle spalle tutto quanto è accaduto in una stagione che ha scosso anime e pensieri e poi rialzare la testa. Appuntamento a Castel di Sangro, il 25 luglio: Conte l’ha già conquistato a distanza, non resta che aggiungere un altro pianeta all’allineamento azzurro”.

Factory della Comunicazione