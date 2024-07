Scozzafava: “Osimhen andrà al PSG! Con la sua cessione il Napoli chiuderà due colpi”

“I fatti dicono che da un mese all’altro si è passati da una voglia di andare via, di fuggire da questo club, dalla scarsa attrattiva dio questo club ad una totale inversione di tendenza. Leggibile – ha detto il caposervizio del Corriere della Sera a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre – nella conferma di Di Lorenzo e Kvaratskhelia, ma anche nell’aver messo a segno colpi importanti, invertendo la strada del mercato rispetto agli anni passati, anche in quanto a comunicazione e trasparenza. Non siamo più impegnati a rincorrere le voci di possibili trattative, perchè il Napoli ha fissato e centrato gli obiettivi di mercato. Buongiorno è il talento più promettente della serie A, è il signor difensore che era mancato la scorsa stagione.

Factory della Comunicazione

E il Napoli lo ha acquistato in poco tempo. Conte lo ha convinto a venire, c’è poco da dire. Non so se De Laurentiis sarà presente fisicamente nella conferenza stampa di domani di Conte. Sarà sicuramente a Dimaro, non so però se sarà lì in questa occasione specifica, penso di no. Antonio è il volto della rinascita, perché di questo si parla dopo una stagione del genere il club aveva bisogno di rinascere in campo e mediaticamente. E’ lui il volto copertina non perché sia simpatico, ma semplicemente perché Conte è una garanzia di lavoro, di serietà, di vittorie.

De Laurentiis è un imprenditore molto intelligente e ha capito che Conte farà gli interessi esclusivi del suo club. Per questo motivo il presidente può e sa fare un passo indietro. Per quanto riguarda il mercato, ora è tempo delle cessioni: in questo momento ci sono tre difensori mancini, un po’ troppi. Dopodichè per me arriverà un centrocampista e un attaccante, ovviamente, quando sarà ceduto Osimhen.

E secondo me alla fine Victor andrà al Psg. Nessuno è, per ora, fuori dal progetto, neanche Lindstrom, le cui qualità ci sono, o Natan, sotto osservazione e valutazione di Conte”nella conferma di Di Lorenzo e Kvaratskhelia, ma anche nell’aver messo a segno colpi importanti, invertendo la strada del mercato rispetto agli anni passati, anche in quanto a comunicazione e trasparenza. Non siamo più impegnati a rincorrere le voci di possibili trattative, perchè il Napoli ha fissato e centrato gli obiettivi di mercato.