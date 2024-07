RIVIVI LIVE – Antonio Conte in conferenza stampa: “Il modus operandi del Napoli Calcio non cambierà. Su Osimhen dico che”

Su Lindstrom e Raspadori:

“Lindstrom l’ho incontrato col Tottenham in Champions, cercheremo di rispettare le sue caratteristiche come tutti gli altri. Su Raspadori per me lui è un calciatore che nella costruzione che stiamo lavorando e che ho in mente non può andare in fascia. Voglio delle risposte forti dai parte di tutti quanti”.

Sulla fase difensiva:

“Noi non possiamo pensare “subiamo 48 goal è colpa di difesa e portiere”, è colpa della fase difensiva che è stata fatta in maniera non feroce. I dettagli in questo senso fanno la differenza, noi dobbiamo trovare la ferocia di fare sia fase difensiva sia offensiva”

Sulla preparazione fisica:

“L’altro ieri appena siamo arrivati abbiamo fatto un allenamento per smaltire il viaggio. Nei ragazzi ho visto tanta disponibilità e cercheremo di lavorare il giusto. Non c’è paragone con il lavoro fisico di 20 anni fa, ci vorrà un adattamento a questa metodologia”.

Su Lele Oriali:

“Ho avuto il piacere di conoscere Oriali in Nazionale. Mi era stato proposto dal presidente Tavecchio, dopo qualche ora di colloquio con Lele ho capito che era la persona giusta. Ho lavorato con lui anche all’Inter, ho chiesto di averlo con me anche al Napoli. Oriali è una persona che potrebbe anche stare a casa sua con i nipoti e le figlie, invece ha accettato di buon grado di fare questa esperienza. Lui è il mio braccio destro nella gestione della squadra, l’ho chiarito anche con i calciatori. Ha scritto la storia del calcio, ha fatto il dirigente in passato, è una persona fidata e di poche parole come piace a me, per me è molto importante, mi ha fatto paicere che sia arrivato qui al Napoli con grande entusiasmo”.

Sul centrocampo:

“La coppia Lobotka-Anguissa è una delle coppie più forti in assoluto. Dietro di loro abbiamo Cajuste che devo essere a bravo a tirargli fuori cattiveria, è un ragazzo con potenzialità e Folorunsho nella posizione di mediano può diventare un calciatore importante. Durante questo e il prossimo ritiro dovrò fare delle valutazioni su alcuni giocatori, lo stesso Gaetano sono curioso di vedere. Cercheremo di fare delle valutazioni attente, i calciatori devono sapere che a fine stagione diventeranno dei giocatori migliori. Noi dobbiamo dare fastidio. In questo momento avendo da visionare ancora Folorunsho e Gaetano in questo momento non c’è in previsone un centrocampista. Se dovesse uscire qualcuno faremo delle valutazioni”.

Sul modulo:

“Dal punto di vista tattico lavoreremo su un certo tipo di costruzione. Buongiorno è un giocatore che può giocare a 4 o a 3, Olivera e Di Lorenzo li vedo sia come centrali sia come esterni di fascia. Cercheremo di valorizzare i calciatori e dare spazio alla qualità dei nostri fantasisti. Il Napoli deve essere una squadra intensa e non passiva. Meno proclami facciamo più sarà bello sorprendere”.

Su Buongiorno e la difesa:

“Sicuramente ciò che abbiamo fatto sul mercato aiuta a migliorare la rosa del Napoli, abbiamo trovato pedine importante per il presente e per il futuro. Stiamo facendo le cose nella maniera giusta, io ho chiesto chiarezza, noi non cambieremo la nostra strategia, saremo la quinta rosa come monte stipendi, investiremo i soldi che entreranno nelle casse se ci saranno delle cessioni. Il modus operandi del Napoli Calcio non cambierà”.

Conte sul ritorno in montagna:

“Ho provato una forte emozione nel tornare a vivere un ritiro in montagna con una squadra. In albergo c’era una foto del mio ritiro qui con il Siena”

Su Osimhen:

“La cosa più difficile è stata rimettere il Napoli al centro di tutto. Osimhen è un top player, un professionista, ci ho parlato e sa benissimo cosa ho detto. Lui è un calciatore del Napoli, sa bene che se gioca per il Napoli deve lavorare e avere il giusto atteggiamento, anche se c’è un tipo di accordo che non sappiamo ancora come andrà a finire. Quello che avverrà dopo è tutto relativo, per me conta il presente e l’atteggiamento che avrà oggi in allenamento”

Giudizio sul mercato: “Sono arrivati tre giocatori nuovi: Rafa Marin, Buongiorno e Spinazzola. Prospetti che ci aspettiamo possano essere le colonne del Napoli. Proveremo a migliorare quanto fatto l’anno scorso, quella di Spinazzola è stata una grande occasione e l’abbiamo colta. Fin qui è un mercato giusto, è il mercato che deve fare il Napoli”. Inizio conferenza ore 14:30

-Il Napoli è arrivato da 48 ore in Val di Sole, nello storico, ormai, ritiro di Dimaro-Folgarida. Curiosità, per tifosi ed addetti ai lavori, di vedere all’opera il nuovo tecnico azzurro, Antonio Conte. Maggiore, se possibile, l’attesa delle sue parole. Dopo la presentazione ufficiale, sarà questa di oggi, ore 14.30, la prima volta che l’allenatore salentino, parlerà alla stampa. IlNapolionline vi terrà aggiornati sulle sue dichiarazioni.