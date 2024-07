Rafa Marin: “Porto via i valori del Madrid, ora l’orgoglio di giocare nel Napoli”

Rafa Marin, neo difensore del Napoli, saluta in una lettera pubblicata su Instagram, come ormai social comanda, il Real Madrid: “Sono arrivato a Valdebebas quando ero un ragazzino di 14 anni, pronto a sacrificare tutto per essere un calciatore e con uno zaino carico di sogni. In tutto questo tempo, ho raggiunto alcuni obiettivi, ma ne restano molti altri da conquistare. Questo è solo l’inizio e bisogna continuare a lottare per loro, fino alla fine, come mi hanno insegnato al Real Madrid. Far parte e crescere dentro la famiglia madridista è qualcosa di unico, che rimarrà dentro di me per sempre. Ora è tempo di separare le nostre strade per continuare ad andare avanti con tutto, con più ambizione e più forza che mai. Giocare per il Napoli è un orgoglio, un altro sogno, e ha a che fare con il lavoro fatto, anche nell’Alaves. Grazie a tutti coloro che fanno parte del Real Madrid e mi hanno aiutato in questo percorso, grazie per il sostegno e l’affetto che mi hanno sempre dimostrato, anche in questo momento. Siete fantastici. Qui mi sono formato come uomo e come calciatore. Porto con me valori quali: umiltà, rispetto, importanza del lavoro ben fatto e carattere vincente, che sono la migliore eredità di questo club. HALA MADRID!”.

