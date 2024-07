Pepe Reina vicino al ritorno in Serie A, ecco dove

Como scatenato. Gli ultimi due colpi sono il portiere Pepe Reina e il terzino sinistro Alberto Moreno.

Entrambi svincolati dal Villarreal, i due spagnoli raggiungeranno presto i nuovi compagni che da oggi si allenano proprio in Spagna, a Marbella. Come riportato da Tuttomercatoweb, se Pepe Reina ha 41 anni, Alberto Moreno non è certo un giocatore a fine carriera. Ha compiuto 32 anni e la scorsa stagione al Villarreal ha collezionato 27 presenze in Liga, di cui 17 da titolare, con due reti e due assist. Nella sua lunga carriera iniziata nel 2010 al Siviglia, vanta 90 presenze in Premier, 21 in Champions e 33 in Europa League.

Così come per Pau Lopez, altro big in procinto di nobilitare la rosa della neopromossa: sarà stato il tecnico spagnolo Fabregas in persona a illustrare il progetto tecnico ai tre spagnoli, convincendoli, in qualità di amico e connazionale, di farne parte.