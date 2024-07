Osimhen, il futuro: l’agente potrebbe arrivare a Dimaro

Il Napoli sta già lavorando alacremente sul mercato ed ha messo a segno colpi funzionali al riequilibrio della difesa, ma si sa che il prosieguo delle operazioni, in entrata ed in uscita, è legato alla situazione Osimhen. Il Mattino ha fatto il punto sul futuro della punta nigeriana: “Il manager del nigeriano potrebbe arrivare a Dimaro in questo fine settimana proprio per aggiornare Osimhen: il calciatore più pagato della serie A con i 12 milioni di ingaggio annuo, all’improvviso non sembra avere più questa fretta di andar via. L’addio di Osimhen è una priorità: non è separato in casa ma tutti sanno che sono queste le ore decisive. L’Al Ahli e Riad sono l’ultima spiaggia, nel caso in cui il Psg continui a tenersi alla larga. A fine maggio, il Psg era nettamente in pole position, con De Laurentiis che era pronto alla missione parigina per chiudere. Poi ha pesato “uno sgarbo”, ovvero i contatti con Kvara”.

